Энергодар подвергся массированной атаке FPV-дронов

Украинские войска массово атакуют дронами инфраструктуру связи и транспорт на территории города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«ВСУ продолжают кошмарить Энергодар. Идет массовое применение FPV-дронов по гражданским микроавтобусам, машинам повышенной проходимости, по вышкам сотовой связи. Только за минувшие 6 часов уничтожены три гражданских автомобиля в черте города», – написал Пухов в «Максе».

Он предупредил, что в городе критически высокая дроновая опасность, и призвал местных жителе к осторожности.

Накануне Пухов уже сообщал, что ВСУ наносят удары дронами по жилым домам, гражданским автомобилям и вышкам связи. В результате атаки противника осколочные ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Энергодар, Наталья Петрова

