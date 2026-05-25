В Забайкалье пресекли незаконную выдачу лицензий на добычу золота

В Забайкальском крае правоохранители пресекли деятельность преступной группы, выдававшей незаконные лицензии на добычу золота. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Должностные лица, в полномочия которых входили вопросы недропользования, получили взятки в крупном и особо крупном размере от представителей отдельных золотодобывающих предприятий Забайкальского края за выдачу положительных заключений», – говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены двум должностным лицам и одному посреднику. В Благовещенске, Чите и Санкт-Петербурге установлены еще пять человек, которые давали взятки.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Получение взятки в крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Дача взятки в крупном размере». На имущество фигурантов стоимостью 60 млн рублей наложен арест.

Чита, Зоя Осколкова

