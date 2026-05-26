Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Омской области

Шесть человек, включая четырех детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Возбуждено уголовное дело. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Деревянный дом сгорел сегодня утром. Площадь пожара составила 67 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. К прибытию первых пожарных подразделений дом полыхал по всей площади. Быстрому распространению огня способствовали высокая пожарная нагрузка строения и позднее поступление вызова.

Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын, две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном, уточнил региональный главк Следственного комитета РФ.

По факту гибели взрослых и детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас на месте трагедии работает следственная группа, проводятся осмотр дома и опросы соседей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

«Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертиз», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств смертельного пожара. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. По данным СМИ, погибшие женщина и ее трое детей на учете в надзорных органах не состояли.

Губернатор Виталий Хоценко поручил главе Павлоградского района и министерству труда и социального развития региона оказать родным погибших всю необходимую помощь и меры поддержки. Об этом глава региона сообщили в своем канале в «Максе».

Омск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

