На Каме один человек погиб при столкновении лодки с понтоном

В Татарстане произошло ЧП на реке Кама. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился на лодочной станции «Восток» в городе Чистополь. Маломерное судно марки Wyatboat столкнулось с металлическим понтоном станции.

«В результате произошедшего инцидента пострадали два человека. Мужчина 42 лет получил травмы и был госпитализирован. Тело второго мужчины 46 лет было передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий», – сообщили спасатели.

Предположительно, судоводитель превысил безопасную скорость движения и потерял контроль над лодкой, таким образом, нарушив правила пользования маломерными судами на водных объектах.

Казань, Зоя Осколкова

