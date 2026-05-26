На побережье острова Крит нашли украинскую мину

Рыбаки сделали опасную находку на берегу греческого острова Крит, обнаружив украинскую мину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местный портал ekriti.gr.

Местные жители отправились на рыбалку в районе населенного пункта Агиос-Антониос и нашли на побережье подозрительный металлический предмет, который позже был распознан как мина. На место инцидента вызвали сотрудников береговой охраны, которые сообщили, что была обнаружена украинская морская мина.

Безопасники пытаются выяснить, как мина попала на берег Крита, старый ли это боеприпас, выброшенный на берег, или речь идет о недавних перебросках военных грузов в Восточном Средиземноморье.

Отмечается, что год назад аналогичная мина была обнаружена на пляже на греческом острове Родос.

Ираклион, Наталья Петрова

