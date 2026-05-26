Девять жителей Запорожской области пострадали в результате атак ВСУ

В результате так со стороны Украины пострадали девять жителей Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 30 фактов таких атак. Пострадали девять человек, один из них – подросток», – написал глава региона в «Макс».

По словам Балицкого, женщина, двое мужчин и девушка 2008 года рождения получили ранения в Васильевском округе в результате атак на гражданские автомобили. Еще два человека в этом округе пострадали в результате ударов украинских дронов.

Кроме того, в Приазовском округе поврежден грузовик, ранен водитель. Еще одна женщина и мужчина пострадали от ударов в Акимовском и Каменско-Днепровском округах, сообщил Балицкий.

Мелитополь, Зоя Осколкова

