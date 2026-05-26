Женщину, шпионившую для Киева, арестовали в Херсонской области

В Херсонской области задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о российских военных в регионе. Женщина обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в УФСБ по Херсонской области.

По информации спецслужбы, гражданка России в 2025 году собирала информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения в Херсонской области подразделений российской армии и передавала через мессенджер Telegram агенту Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Фигурантка заключена под стражу.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

