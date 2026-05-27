В Таганроге два человека пострадали во время ракетной атаки ВСУ

В городе Таганроге утром в ходе отражения воздушной атаки ВСУ была сбита ракета. Пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавшие госпитализированы. «Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», – написал глава региона в «Максе».

Кроме того, в результате падения обломков перехваченной ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского, добавил Слюсарь. Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что пожар локализован. На месте работают службы экстренного реагирования. Последствия на земле уточняются, добавила глава города.

Таганрог, Наталья Петрова

