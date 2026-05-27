В Новороссийске выпускники устроили массовую драку на улице – участников ищет полиция

В Новороссийске полиция устанавливает причины и разыскивает участников массовой драки на улице Шевченко. Судя по кадрам с места событий, опубликованных в социальных сетях, в потасовке на проезжей части принимали участие выпускники – молодые люди были одеты в белые рубашки, костюмы, ленты выпускников.

Очевидцы вызвали на место полицию. Прибывшие правоохранители устанавливают участников драки. Задержан один из зачинщиков, ему 19 лет.

В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство.

«Полицейские продолжают работу по установлению участников конфликта, а также выясняют количество возможных пострадавших», – написала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Новороссийск, Елена Васильева

