Массированный удар ВСУ по Энергодару: город остался без связи и частично обесточен

Энергодар ночью пережил беспрецедентную массированную атаку беспилотников ВСУ. Город-спутник Запорожской АЭС остался без связи и частично обесточен. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии ТАСС. Пострадавших в результате ночной атаки нет.

По словам Яшиной, над Энергодаром прогремело свыше 50 взрывов. Также зафиксированы сбросы с тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» и атаки FPV-дронов.

Под удары попали объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации. В Энергодаре нет связи, часть города осталась без электроснабжения.

«Это была крайне тяжелая и напряженная ночь для города. Все профильные службы продолжают работу в усиленном режиме», – рассказала представитель ЗАЭС.

В последнее время Энергодар практически ежедневно подвергается массовым атакам дронов ВСУ. Удары наносятся по жилым кварталам, городской инфраструктуре, АЗС.

Энергодар, Наталья Петрова

