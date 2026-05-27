В ДНР украинские боевики при отступлении оставили схрон с гранатометами

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские боевики при отступлении оставили схрон для совершения диверсий.

«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением», – говорится в сообщении.

Из схрона изъяли противотанковые гранатометы Javelin и NLaw, три шведских гранатомета AT4, испанский C90-CR-RR, чехословацкий RPG-75M, три противотанковых гранатомета производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат.

По данным спецслужбы, тайник был оставлен украинскими боевиками при отступлении. Предполагалось, что оружие будет использовано в дальнейшем для осуществления диверсионно-террористических актов.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

