На Кубани двое подростков погибли в аварии с грузовиком

В Краснодарском крае при столкновении грузовика с легковушкой погибли двое подростков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в Тихорецком районе. Водитель ВАЗ не уступил дорогу грузовику на нерегулируемом перекрестке.

«Пассажиры ВАЗ – подростки 15 и 16 лет скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Кроме того, водитель и пассажирка легкового автомобиля госпитализированы.

Краснодар, Зоя Осколкова

