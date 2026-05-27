В ДНР из-за атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Девять сотрудников МЧС России получили ранения в Донецкой народной республике в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Спасатели пострадали при исполнении служебных обязанностей в двух населенных пунктах.

В полночь в городе Зугрэс из-за сброса взрывоопасного предмета начался пожар на АЗС – загорелся газовый резервуар. Спустя 30 минут, когда на месте работали пожарные, дрон снова атаковал заправку. Ранение получил командир отделения. Пострадавшему оказали первую помощь, сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Еще восемь сотрудников МЧС пострадали ранним утром в городе Макеевка. Спасатели тушили пожар, возникший после атаки вражеского дрона, когда по ним нанес удар БПЛА. Они получили ранения и были госпитализированы.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube