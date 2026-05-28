Система ПВО за ночь сбила над Россией 62 беспилотника

Средства противоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили 62 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитии дрона в ходе отражения атаки ВСУ.

В Воронежской области над одним городским округом и шестью районами региона нейтрализовали 18 беспилотников, уточнил губернатор Александр Гусев. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области отразили атаку трех БПЛА, проинформировал региональный оперативный штаб. Там также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Росавиция минувшей ночью вводила ограничения на полеты в аэропорту Ульяновска.

Аэропорт Нижнего Новгорода с 3:50 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Мера принята в целях безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Москва, Наталья Петрова

