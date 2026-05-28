Школьник пробил голову пенсионерке самокатом, ведется проверка

В новосибирском Академгородке школьник самокатом пробил пенсионерке голову, сообщает канал Mash Siberia. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

Мальчик неожиданно набросился на пожилую женщину у дома на улице Демакова. По данным канала, школьник сначала просто катался у подъезда, но в какой-то момент внезапно кинулся на пенсионерку. По свидетельству очевидцев, на место пришла мать юного хулигана, но она даже не поинтересовалась состоянием женщины.

Пострадавшую пенсионерку увезли на «неоложке» в больницу. Как сообщили местные жители, школьник ведет себя плохо на улице уже давно, он переворачивает мусорные баки, ломает игрушки других детей. Жалобы в подразделение по делам несовершеннолетних пока не помогают.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ ТАСС сообщили, что в полицию поступило заявление по факту нападения на пенсионерку. Полицейские проводят проверку.

Новосибирск, Наталья Петрова

