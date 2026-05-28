В Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА повреждено здание облсуда

Здание областного суда в центре Нижнего Новгорода получило повреждение в результате утренней атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал глава региона в «Максе».

Никитин добавил, что работа сил ПВО продолжается. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в свою очередь сообщил, что при атаке на Нижний Новгород, предварительно, никто не пострадал.

«С ночи в Нижнем Новгороде и Кстово отражалась атака БПЛА. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города», – написал градоначальник в «Максе».

Аэропорт Нижнего Новгорода с 3:51 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщала Росавиация. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

