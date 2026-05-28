Жительница Удмуртии погибла при попытке спрятаться от урагана в теплице

В Удмуртии женщина погибла во время урагана. Она пыталась укрыться в теплице.

Как сообщил глава правительства республики Роман Ефимов, трагедия произошла в Балезинском районе. «К сожалению, погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке», – отметил Ефимов.

Мощный ураган обрушился на Удмуртию накануне. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Балезинском районе. Шторм повредил кровли на 80 частных домах и 40 многоквартирных зданиях, а также на двух магазинах.

Кроме того, сильный ветер повалил более 60 деревьев и несколько опор линий электропередачи. Четыре населенных пункта остались без водоснабжения и электричества.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube