В Канаде медведь растерзал индийского бойца MMA

В Канаде профессиональный индийский боец смешанных единоборств (MMA) Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя.

Как сообщает телеканал CBC, трагедия произошла в северной части провинции Саскачеван. 27-летний спортсмен переехал из Индии в Канаду три года назад и работал в компании UraniumX Discovery.

Хищник напал на индийца на территории одного из рудников и нанес ему смертельные травмы. Тело погибшего доставят в Индию для церемонии прощания.

Отмечается, что напавший на человека медведь был застрелен.

Оттава, Зоя Осколкова

