В Канаде медведь растерзал индийского бойца MMA

В Канаде профессиональный индийский боец смешанных единоборств (MMA) Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя.
Как сообщает телеканал CBC, трагедия произошла в северной части провинции Саскачеван. 27-летний спортсмен переехал из Индии в Канаду три года назад и работал в компании UraniumX Discovery.
Хищник напал на индийца на территории одного из рудников и нанес ему смертельные травмы. Тело погибшего доставят в Индию для церемонии прощания.
Отмечается, что напавший на человека медведь был застрелен.
Оттава, Зоя Осколкова
