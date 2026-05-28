ВСУ ударили по детскому саду в Энергодаре

Украинские войска нанесли удар по территории одного из детских садов в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

«ВСУ нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре. Повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта», – написал он в своем Max-канале.

Пухов уточнил, что детское дошкольное учреждение готовилось к открытию, детей в момент обстрела в нем не было. «Несмотря ни на что, мы все восстановим», – добавил он, отметив, что «невозможно спокойно смотреть на то, как целенаправленно разрушается то, что создается для детей».

«Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы», – заключил глава города.

Энергодар, Наталья Петрова

