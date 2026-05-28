В Казани 16 человек пострадали в аварии с автобусами

В Казани произошло столкновение двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе четверо детей.

ДТП случилось на Горьковском шоссе. От мощного удара один из автобусов задымился. На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

По последней информации, медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, среди них четверо несовершеннолетних.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – сообщили в ведомстве.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

