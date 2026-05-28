БПЛА атаковали три танкера в Черном море у северного побережья Турции

В Черном море у северного побережья Турции беспилотники в четверг атаковали сразу три танкера. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на судоходную компанию Tribeca.

По информации агентства, танкер James II, шедший под флагом Палау, в момент инцидента находился примерно в 80 км к северу от района Туркели в Черном море. Танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне подверглись нападению в близлежащем районе во время перевалки грузов прямо в море. Все три танкера шли с балластом. Информации о пострадавших среди экипажей и повреждениях на данный момент не поступало.

Отмечается, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Представители министерства транспорта Турции не смогли прокомментировать инцидент из-за выходного дня по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам).

Max-канал «Рыбарь», соавтором которого является военкор Михаил Звинчук, уточняет, что все три танкера ранее заходили в порт Новороссийска, а один из них «частенько заглядывает в Китай». В публикации отмечается, что нет сомнений в том, что к атаке причастны украинские вооруженные формирования. Ранее ВСУ неоднократно наносили удары дронами по танкерам, перевозящим российскую нефть.

Обновлено. По имеющимся данным, танкеры Velora и Altura атаковали безэкипажные катера, один из них не сдетонировал и застрял около одного из судов. Судя по видео, предположительно, с места инцидента, на его борту видна надпись на украинском языке «ПОЛІЦІЯ». Оба судна были атакованы в 15 км от побережья Турции и 35 км от входа в Босфор, сообщает канал «Украина.ру».

Москва, Наталья Петрова

