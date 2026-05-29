Жителя Тольятти задержали за работу на украинские спецслужбы

В Тольятти задержали местного жителя, который шпионил в пользу Киева. Об этом сообщает управление Федеральной службы безопасности по Самарской области.
По данным спецслужбы, мужчина передавал разведке Украины данные администраторов и подписчиков пророссийского телеграм-канала. В число тех, чьи персональные сведения были скомпрометированы, попали и военнослужащие.
Как установили правоохранители, впоследствии эта информация использовалась для психологического воздействия на читателей канала и членов их семей.
Мужчину задержали и обвинили в госизмене, уточнили в ФСБ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
