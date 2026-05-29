В Чувашии шестеро детей отравились арбузом

В Чувашии шестеро детей попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Предположительно, причиной недомогания стал арбуз.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, дети приехали в гости в один из населенных пунктов Канашского округа. Там ребята ели арбуз, после чего почувствовали себя плохо.

Всех пострадавших госпитализировали, в настоящее время они находятся под присмотром специалистов.

В министерстве предупредили об опасности употребления бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания. «Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей», – отметили в ведомстве.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube