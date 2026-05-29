Семья с двумя детьми погибла в лобовом ДТП в Пензенской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Пензенской области, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в 11:00 на 667 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе. Столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и грузовик Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП на месте аварии скончались водитель легковушки 1989 года рождения и три пассажира: женщина 1988 года рождения, 13-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Судя по фото с места происшествия, автомобили столкнулись практически лоб в лоб, легковая машина превратилась в груду металла.

Фото: прокуратура Пензенской области

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Городищенского района контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП.

Пенза, Наталья Петрова

