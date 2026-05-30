В Дагестане из-за ливней три села оказались отрезаны от большой дороги

В Дагестане три села остались без транспортного сообщения из-за размыва дороги. Об этом сообщает «Дагестанавтодор».

«На 9 км автодороги «Подъезд от автодороги «Агвали – Шаури – Кидеро» к селу Хварши» движение автотранспорта временно закрыто с 6:00 по Москве 30 мая в связи с размывом полки земполотна дороги. Транспортное сообщение прервано с тремя населенными пунктами – Сантлада, Хонох, Хварши», – говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и схода снежных лавин.

Кроме того, из-за схода оползня был поврежден газопровод высокого давления в Буйнакском районе республики. Без газоснабжения временно оставались населенные пункты Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube