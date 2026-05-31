В Ростовской области из-за атаки дронов произошел пожар на топливохранилище

Ночная атака беспилотников стала причиной пожара на топливохранилище в Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, минувшей ночью средства ПВО перехватили 216 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозпроизводителей.

«Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала», – сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, в поселке Матвеево-Курган были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

