На реке Ангара затонула лодка с пассажирами

В Иркутской области на реке Ангара перевернулась надувная лодка. В результате один человек погиб, а подростка унесло течением. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел у Поповского острова в Иркутске. Лодка наехала на препятствие, в результате чего перевернулась, четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов.

«В результате произошедшего судно затонуло, судоводителю и одному пассажиру оказана помощь мимо проходящим судном. Один пассажир утонул, местонахождение 16-летней девушки не установлено», – добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube