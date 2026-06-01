В Ставропольском крае бродячие собаки напали на детей

В Ставропольском крае двое детей пострадали от нападения бездомных собак. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Минеральные Воды. Бродячие псы покусали двоих детей в возрасте восьми и девяти лет. Малышей доставили в больницу с ранами ноги и уха. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных», – сообщили в региональном управлении СКР.

Ставрополье, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

