Украинский БПЛА ударил по школе в запорожской Васильевке

Украинские войска совершили целенаправленную атаку беспилотником по школе в городе Васильевка Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Сегодня, в День защиты детей, киевский террористический режим совершил очередное военное преступление, еще раз продемонстрировав свою античеловеческую сущность», – написал он в «Максе».

Учебное заведение подверглось удару БПЛА около шести часов утра. В результате попадания беспилотника повреждена кровля здания начальной школы №1. Никто не пострадал. Все службы оперативно приступили к ликвидации последствий атаки. Будут проведены полная экспертиза конструкции кровли и восстановительные работы, заверил губернатор. Он попросил местных жителей соблюдать осторожность и не подходить к местам падения обломков БПЛА и подозрительным предметам.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube