В Пятигорске 50 человек заразились кишечной инфекцией в кафе

В Пятигорске 50 жителей отравились после обеда в кафе. Возбуждено уголовное дело.

О первых случаях заражения кишечной инфекцией стало известно накануне. По данным минздрава Ставропольского края, сегодня число пострадавших увеличилось до 50. 41 пациент лечится в стационаре, остальные девять восстанавливаются амбулаторно.

Заведение общепита закрыли на время проведения проверок. Специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.

Пятигорск, Зоя Осколкова

