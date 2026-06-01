В Пятигорске 50 человек заразились кишечной инфекцией в кафе

В Пятигорске 50 жителей отравились после обеда в кафе. Возбуждено уголовное дело.
О первых случаях заражения кишечной инфекцией стало известно накануне. По данным минздрава Ставропольского края, сегодня число пострадавших увеличилось до 50. 41 пациент лечится в стационаре, остальные девять восстанавливаются амбулаторно.
Заведение общепита закрыли на время проведения проверок. Специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.
Пятигорск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»