В Дагестане шесть человек отравились угарным газом

В Махачкале шесть жителей многоквартирного дома отравились угарным газом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в доме на улице Магомета Гаджиева. От угарного газа пострадали шесть человек, включая двоих детей. Отмечается, что всех отравившихся доставили в медицинские учреждения, угрозы жизням нет.

«Состояние пострадавших – средней степени тяжести, стабильное», – говорится в сообщении ведомства.

Причины произошедшего устанавливаются.

Махачкала, Зоя Осколкова

