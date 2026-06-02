Две девочки на самокате попали под машину в Иркутске, ведется проверка

Фото: Max-канал прокуратуры Иркутской области

В Иркутске легковой автомобиль сбил двух 12-летних девочек пересекавших дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. Школьницы получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, 1 июня на улице Терешковой в Иркутске произошло столкновение автомашины «Тойота Королла Филдер» с самокатом, на котором две 12-летние девочки пересекали проезжую часть. «С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Прокуратура Свердловского района Иркутска контролирует ход и результаты проверки Госавтоинспекции по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

