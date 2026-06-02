В ЛНР три человека ранены при атаке дрона на рейсовый автобус

В Луганской народной республике три человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Атака на автобус Рубежное – Кременная, следовавший через Кременную, была совершена утром 2 июня, уточнил руководитель республики.

Пасечник добавил, что еще один удар ВСУ нанесли по частному сектору города Стаханов. «Ранения получили двое мужчин. Они доставлены в городскую больницу», – написал он в «Максе». По словам главы ЛНР, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СК РФ по региону фиксируют преступления киевского режима, отметил Пасечник.

Луганск, Наталья Петрова

