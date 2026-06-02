Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ на Кубани потушили

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, начавшийся в ночь на 2 июня из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС.

По информации Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников над девятью российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.

Оперштаб Кубани сообщал, что обломки БПЛА также упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. В этом случае тоже обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Краснодар, Наталья Петрова

