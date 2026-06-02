В Туве двух человек зажало в неисправном аттракционе

В Туве двое юношей пострадали из-за неисправного аттракциона. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в Национальном парке. Двоих молодых людей 17 и 18 лет из-за технической неполадки зажало в подвесном кресле.

На место выехали пятеро спасателей. Пострадавших эвакуировали, одного из них госпитализировали, второму оказали помощь в травмпункте и отпустили домой.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. «Особое внимание будет уделено правовой оценке соблюдения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья потребителей при оказании услуг, а также наличию необходимой разрешительной документации, своевременности и полноте проведения технического освидетельствования и обслуживания аттракционов», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube