Режим ЧС введен в четырех населенных пунктах Кубани из-за наводнения

В четырех населенных пунктах Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переливом русла в реке Кубань из-за обильных осадков. Как сообщает оперативный штаб региона, речь идет о станице Троицкой, хуторах Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района.

Как уточняется, в превентивном порядке эвакуированы жители из СНТ «Йодник» в хуторе Западном и станице Троицкой. В пунктах временного размещения находится 19 человек.

«По состоянию на 2 июня подъем уровня воды до опасных отметок отмечают в р. Протока (х. Галицын Славянского района), в р. Кубань (х. Могукоровский Крымского района), р. Горькая Балка (х. Горькая Балка Новокубанского района). Также сохраняется подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок на р. Протока в ст. Гривенской Калининского района, на р. Кубань в Анапе и Усть-Лабинском районе», – уточняется в канале штаба в «Максе».

В настоящее время в Славянском районе укрепляют дамбы из-за подъема воды в р. Кубань. Из ближайшего СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек.

Краснодар, Анастасия Смирнова

