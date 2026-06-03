В Волгограде задержали пособника мошенников, обманывавших семьи участников СВО

В Волгограде задержали мужчину, который оказывал содействие аферистам, обманувшим родственников участников СВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Волгограда 1992 года рождения, причастного к государственной измене. <...> Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил порядка 300 млн рублей», – говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что подозреваемый с 2023 года сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем подразделения ВСУ. За вознаграждение он активировал сим-карты российских операторов, регистрировал на них электронные кошельки, а также получал, пересылал и хранил специализированное телекоммуникационное оборудование.

Следователи возбудили 15 уголовных дел о лжеминировании в Волгоградской, Ростовской, Омской, Самарской областях, а также в Санкт-Петербурге и Туве. Кроме того, проводятся расследования по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 207 УК РФ («Пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма»).

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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