ФСБ задержала шпионившего на украинскую разведку жителя Севастополя

Сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Севастополя по подозрению в шпионаже за российскими военнослужащими и членами их семей для Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, фигурант был завербован СБУ через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и по заданию куратора передал сведения о военнослужащих Министерства обороны РФ. Он также планировал наблюдать за автомобилями и передвижением членов семей военных.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), санкция которого предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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