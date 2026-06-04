Тюменец ночью в реке наловил осетров и стерляди на 2,2 млн рублей

Житель Тюменской области наловил рыбы из Красной книги более, чем на 2 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, 34-летний тоболяк вместе со своей 43-летней сожительницей и знакомым, 1993 года рождения, незаконно, при помощи донной сети, выловили 4 краснокнижных осетра и 21 стерлядь.

Преступление вскрылось в мае: в ходе ночной рейда сотрудники Тобольского линейного отделения полиции совместно с представителями агентства по рыболовству по Тюменской области заметили на 53 километре реки Тобол лодку с тремя гражданами, которые доставали из воды рыболовные сети. Когда подозреваемые, два мужчины, 1991 и 1993 годов рождения, вместе со своей знакомой, подплыли к берегу, правоохранители подошли к ним, проверили документы и осмотрели лодку, где обнаружили рыболовную сеть длиной 50 метров, пропиленовый мешок с 4 сибирскими осетрами и 21 стерлядью. Выяснилось, что разрешения на вылов с помощью плавной донной сети у установленных граждан нет.

Браконьеры были задержаны, лодку, сети и улов у них забрали. Поскольку пойманная рыба была еще жива, ее отпустили обратно в Тобол.

Согласно заключению Федерального агентства по рыболовству Тюменской области, ущерб водным биологическим ресурсам, причиненный действиями задержанных, составил около 2 млн. 118 тысяч рублей.

Тюмень, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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