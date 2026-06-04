В Новосибирске при взрыве газа в кафе пострадали три человека

В Новосибирске в кафе взорвался газовый баллон. В результате травмы получили три человека. Об этом сообщают экстренные службы региона.
ЧП произошло в заведении общепита на улице Большевистской. По данным регионального управления СКР, произошла разгерметизация газового баллона и последующая вспышка газовоздушной смеси.
«В результате происшествия пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний, они доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что в ликвидации последствий взрыва были задействованы 23 человека и восемь единиц техники.
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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