В Новосибирске при взрыве газа в кафе пострадали три человека

В Новосибирске в кафе взорвался газовый баллон. В результате травмы получили три человека. Об этом сообщают экстренные службы региона.

ЧП произошло в заведении общепита на улице Большевистской. По данным регионального управления СКР, произошла разгерметизация газового баллона и последующая вспышка газовоздушной смеси.

«В результате происшествия пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний, они доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в ликвидации последствий взрыва были задействованы 23 человека и восемь единиц техники.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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