Морской дрон взорвался в порту Констанцы в Румынии

Сильный взрыв прогремел утром 5 июня в гражданском порту румынского города Констанца. По информации Минобороны Румынии, взорвался морской беспилотник, ранее обнаруженный в акватории порта. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел около 10:30 местного времени. Местные СМИ пишут, что взорвался, предположительно, украинский надводный безэкипажный катер, застрявший в боновом заграждении в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

Место взрыва оцеплено, ведется расследование.

По данным румынского военного ведомства, сдетонироваший морской дрон относится к тому типу, который применяется в боевых действиях на Украине. «Данный объект не является частью вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря», – отметили в Минобороны.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, дрон обнаружили почти за четыре часа до взрыва. В порту провели эвакуацию. Также были эвакуированы жители домов, расположенных рядом с портом.

Порт в Констанце – крупнейший морской порт Румынии, находится на западном побережье Черного моря.

Бухарест, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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