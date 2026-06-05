БПЛА атаковали два сухогруза в Азовском море: погибли пять моряков

Пять граждан Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на два зерновоза в Азовском море. Суда направлялись из Турции в Ростов-на-Дону на погрузку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Ранним утром 5 июня в сухогрузы «Натра» и «Циркон», по предварительным данным, попали по четыре украинских БПЛА, в результате чего погибли два члена экипажа «Натры» и три члена экипажа «Циркона». Еще шесть моряков пострадали.

Уточняется, что зерновозы шли под флагами Белиза и Палау и не принадлежали азребайджанскому государству. Погибшие были наемными моряками из Азербайджана.

Ранее, в апреле в Азовском море ВСУ атаковали беспилотником сухогруз «Волго-Балт», следовавший под российским флагом из Ростовской области в Краснодарский край с грузом пшеницы. Тогда погибли три члена экипажа.

Обновлено. МИД Азербайджана подтвердил гибель пятерых азербайджанских граждан в результате атак беспилотников на сухогрузы в Азовском море. Еще трое моряков из Азербайджана пострадали.

Баку, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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