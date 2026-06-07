ВСУ ударили по Энергодару: ранены три мирных жителя, повреждены жилой дом и отделения банка

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в ночь на 7 июня подвергся массированной атаке со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава горадминистрации Максим Пухов. Пострадали три мирных жителя, двоих из них госпитализировали. Ситуация находится на контроле городских служб и медиков.

По словам Пухова, ВСУ наносили целенаправленные удары по жилой и гражданской инфраструктуре, а также по объектам банковской сферы. Повреждения получили два отделения ПСБ, а также многоквартирный дом. Одна из квартир полностью выгорела. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Отметим, что Энергодар, а также территория и объекты Запорожской АЭС в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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