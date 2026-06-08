В Алтайском крае подростка насмерть придавило футбольными воротами

В Алтайском крае 17-летний юноша погиб из-за незакрепленных футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Тальменка. Дети играли на спортивной площадке, когда на подростка упали металлические ворота. Мальчик получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

«В рамках уголовного дела предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки», – отметили в СК.

Барнаул, Зоя Осколкова

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