В Молдавии взорвался неопознанный беспилотник

В Молдавии обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

БПЛА залетел в Огреевский район и сдетонировал у города Лопатна. Взрыв произошел на сельскохозяйственном участке, пострадавших нет.

Отмечается, что дрон был зафиксирован системами наблюдения национальной армии и трансграничного сотрудничества.

В настоящее время фрагменты аппарата исследуют специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Кишинев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube