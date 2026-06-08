В Молдавии взорвался неопознанный беспилотник

В Молдавии обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
БПЛА залетел в Огреевский район и сдетонировал у города Лопатна. Взрыв произошел на сельскохозяйственном участке, пострадавших нет.
Отмечается, что дрон был зафиксирован системами наблюдения национальной армии и трансграничного сотрудничества.
В настоящее время фрагменты аппарата исследуют специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Кишинев, Зоя Осколкова
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