В Архангельской области разбился вертолет

В Архангельской области вертолет совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вертолет рухнул в районе деревни Верхнее Рыболово в Приморском округе, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Воздушное судно начало резко снижаться, а затем задело землю хвостовой частью.

На борту находились пилот и два пассажира. По информации ведомства, никто не пострадал. Предварительная причина вынужденной посадки – неисправность двигателя.

По факту вынужденной посадки вертолета проводится проверка.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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