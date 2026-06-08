В Архангельской области разбился вертолет

В Архангельской области вертолет совершил аварийную посадку. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вертолет рухнул в районе деревни Верхнее Рыболово в Приморском округе, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Воздушное судно начало резко снижаться, а затем задело землю хвостовой частью.
На борту находились пилот и два пассажира. По информации ведомства, никто не пострадал. Предварительная причина вынужденной посадки – неисправность двигателя.
По факту вынужденной посадки вертолета проводится проверка.
Архангельск, Зоя Осколкова
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