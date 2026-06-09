В Ульяновской области предотвратили теракт в колонии

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. Об этом сообщили в ФСБ.
Среди осужденных выявили сторонника террористической организации, который «планировал в период празднования мусульманского праздника совершить убийства сотрудников исправительной колонии».
В спецслужбе уточнили, что теракт планировался в период празднования Курбан-байрама. «Фигурант своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). В настоящее время подозреваемый изолирован от других осужденных и содержится в другом учреждении.
Ульяновск, Зоя Осколкова
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