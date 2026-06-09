27 детей заразились норовирусом в лагере под Калининградом

В Калининградской области двое взрослых и 27 детей заразились норовирусом в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Вспышка инфекции произошла в поселке Лесной Зеленоградского района. «Зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов, пробы продовольствия и биологический материал от сотрудников пищеблока.
С учетом выявленных нарушений принято решение о досрочном завершении смены.
Калининград, Зоя Осколкова
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