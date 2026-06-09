Врезался в столбы: в Татарстане насмерть разбился 15-летний подросток, катаясь на электросамокате

В Лаишевском районе Татарстана погиб 15-летний подросток, катаясь на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в канале в «Максе».

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло сегодня в ЖК «Аэросити-2».

«Во время езды на самокате подросток ударился об столбы, расположенные в кузове грузового автомобиля. Несовершеннолетний получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В настоящее время по факту случившегося организована проверка, ход которой прокуратура взяла под контроль.

Казань, Анастасия Смирнова

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