В детском лагере под Красноярском произошло массовое заражение кишечной инфекцией

В оздоровительном лагере «Сокол» в Красноярском крае произошло массовое заражение кишечной палочкой. Об этом сообщила прокуратура региона, которая организовала дополнительную проверку обстоятельств случившегося.

«Сегодня, 9 июня 16 воспитанников МАОУ «Сокол» обратились за медицинской помощью. Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении», – говорится в канале надзорного ведомства в «Максе».

В настоящее время в спальном корпусе, где проживали заболевшие дети, введен карантин. Под наблюдение родителей переданы 87 детей. В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Красноярск, Анастасия Смирнова

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